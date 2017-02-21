ВСЖД выделит в этом году около 25 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба

05:45 - Москва. Сибирские новости - Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД, филиал РЖД) в 2017 году планирует …

Самолету морской авиации ВМФ присвоят имя Николая Челнокова

05:40 - Иркутск. Сибирские новости - Главное командование Военно-Морского Флота поддержало инициативу губернатора …

Поголовье специализированного мясного скота в Иркутской области увеличено на 16%

05:38 - Иркутск. Сибирские новости - Поголовье мясного скота в Иркутской области в сельхозорганизациях и фермерских …

Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ остается высокой, но уже идет на снижение

05:31 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями …

Вечерний тариф на общественном транспорте рассматривает администрация Иркутска

05:16 - Иркутск. Сибирские новости - Возможность введения вечернего тарифа на общественном транспорте Иркутска …

В чемпионате и первенстве Иркутской области по горнолыжному спорту приняли участие 120 спортсменов

05:14 - Иркутск. Сибирские новости - В чемпионате и первенстве Иркутской области по горнолыжному спорту приняли …

Судебное заседание по делу Тамары Климиной отложено на 22 февраля

05:12 - Иркутск. Сибирские новости - Рассмотрение дела мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной вновь отложено. …

Работы по уборке крыш от снега продолжаются в Иркутске

05:01 - Иркутск. Сибирские новости - Управляющие компании Иркутска продолжают очищать крыши многоквартирных домов …

Губернатор: Строительные организации могли бы уже планировать свою работу на три года

04:59 - Иркутск. Сибирские новости - Региональное правительство и министерство строительства, дорожного хозяйства …

Завершаются работы по созданию музея Валентина Распутина

04:38 - Иркутск. Сибирские новости - Работы по созданию музея Валентина Распутина завершаются в Иркутске. Сейчас …