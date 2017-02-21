Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 21.02.2017, 06:05
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.10 (+58.10)
EUR 61.70 (+61.70)
10 CNY 84.46 (+84.46)
Информер праздники сегодня

Судебное заседание по делу Тамары Климиной отложено на 22 февраля

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Рассмотрение дела мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной вновь отложено. Теперь уже на 22 февраля, как следует из информации по делу. О причинах такого решения не сообщается.

Стоит отметить, что точных сведений о причинах судебного разбирательства нет. В администрации района ситуацию не комментируют, пресс-служба суда адресует непосредственно к судье, помощник судьи также отказывается от комментариев.

Известно, что суд рассматривает иск прокурора Усть-Кута в интересах неопределенного круга лиц, Усть-Кутского муниципального образования. При этом дело связано с трудовыми правоотношениями. Прокурор требует отставки мэра. Ряд СМИ сообщают, что попытка снять Т. Климину с должности связана с тем, что у главы района «нет допуска к секретным материалам из-за болезни».

Ссылки по теме:

2017-02-21 05:12:18




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!