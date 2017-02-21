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В чемпионате и первенстве Иркутской области по горнолыжному спорту приняли участие 120 спортсменов

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Иркутск. Сибирские новости - В чемпионате и первенстве Иркутской области по горнолыжному спорту приняли участие 120 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Саянска, Братска, Байкальска, Железногорска-Илимского и Олхи. Соревнования прошли с 13 по 17 феврале на Байкальском горнолыжном курорте «Гора Соболиная».

Павел Вставский из Иркутска стал победителем среди мужчин старше 2000 года рождения сразу в трех дисциплинах: «слалом гигант 1», «слалом гигант 2» и «слалом». У иркутянки Дарьи Тарановой две золотых медали в слалом гиганте 1 и слалом гиганте 2. В слаломе первое место у женщин заняла Валерия Аксенова из Иркутска.

В возрастной категории 2001 - 2002 г.р. первое место у юношей в слалом гиганте 1 и слалом гиганте 2 занял Даниил Еропов из Иркутска. Ангарчанин Кирилл Гайков победил в категории «слалом». У девушек в слалом гиганте 1 и слалом гиганте 2 лучшей стала иркутянка Анастасия Люшакова. Арина Нечипуренко, также представляющая Иркутск, заняла первое место в слаломе.

Марк Кустов из Ангарска стал первым у юношей 2003 - 2004 г.р. в слалом гиганте 1 и слаломе. Ангарчанин Сергей Кошкин победил в слалом гиганте 2. У девушек Анна Масленникова из Олхи заняла первое место в слалом гиганте 1 и слалом гиганте 2. Иркутянка Софья Помазкина стала первой в слаломе.

Среди спортсменов 2005 - 2006 г.р. у юношей не было равных Никите Иванову (Олха), в его активе три золотых медали: в слалом гиганте 1, слалом гиганте 2 и слаломе. Ника Тютрина заняла первые места в слалом гиганте 1 и слалом гиганте 2. Ангарчанка Майя Пучкова победила в слаломе.

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2017-02-21 05:14:17




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