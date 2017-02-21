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ВСЖД выделит в этом году около 25 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба
05:45 - Москва. Сибирские новости - Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД, филиал РЖД) в 2017 году планирует …
Самолету морской авиации ВМФ присвоят имя Николая Челнокова
05:40 - Иркутск. Сибирские новости - Главное командование Военно-Морского Флота поддержало инициативу губернатора …
Поголовье специализированного мясного скота в Иркутской области увеличено на 16%
05:38 - Иркутск. Сибирские новости - Поголовье мясного скота в Иркутской области в сельхозорганизациях и фермерских …
Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ остается высокой, но уже идет на снижение
05:31 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями …
Вечерний тариф на общественном транспорте рассматривает администрация Иркутска
05:16 - Иркутск. Сибирские новости - Возможность введения вечернего тарифа на общественном транспорте Иркутска …
В чемпионате и первенстве Иркутской области по горнолыжному спорту приняли участие 120 спортсменов
05:14 - Иркутск. Сибирские новости - В чемпионате и первенстве Иркутской области по горнолыжному спорту приняли …
Судебное заседание по делу Тамары Климиной отложено на 22 февраля
05:12 - Иркутск. Сибирские новости - Рассмотрение дела мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной вновь отложено. …
Работы по уборке крыш от снега продолжаются в Иркутске
05:01 - Иркутск. Сибирские новости - Управляющие компании Иркутска продолжают очищать крыши многоквартирных домов …
Губернатор: Строительные организации могли бы уже планировать свою работу на три года
04:59 - Иркутск. Сибирские новости - Региональное правительство и министерство строительства, дорожного хозяйства …
Завершаются работы по созданию музея Валентина Распутина
04:38 - Иркутск. Сибирские новости - Работы по созданию музея Валентина Распутина завершаются в Иркутске. Сейчас …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, днем в большинстве северо-западных районов, по остальной территории местами небольшой и умеренный снег. Ветер юго-западный, юго-восточный, по югу западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 4 — 9 м/с, порывы 9 — 14 м/с, поземки.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - По данным компаний Иркутска, участников проекта HeadHunter «Банк данных заработных план», 18% из них планируют в этом году увеличить численность сотрудников. Правда, у 48% из них не будет в этом году пересмотра заработных плат.
Актуально
Масленичные гуляния пройдут в Иркутске 26 февраля. Городское народное гуляние начнется на площади у дворца спорта «Труд» в 13 часов. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Практически 100 процентов абонентов-физических и 70 процентов юридических лиц Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» уже отказались от бумажных счетов за услуги связи.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о создании в Гвинее современного лабораторного комплекса, обеспечивающего высокую степень защиты при проведении лабораторных исследований (Biosafety level 3 по международной классификации).
16 февраля 2017 года братские металлурги приняли участие в работе Координационного совета при Правительстве Иркутской области, где обсуждалась экологическая ситуация в Братске. В числе представителей других промышленных предприятий города доклад о природоохранной деятельности сделал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.