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Вечерний тариф на общественном транспорте рассматривает администрация Иркутска

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Иркутск. Сибирские новости - Возможность введения вечернего тарифа на общественном транспорте Иркутска рассматривает администрация города совместно с депутатами Думы.

Стоит отметить, что по контракту перевозчик обязан обеспечить транспортную доступность на обслуживаемом маршруте с 6:00 до 23:00. Однако, по словам перевозчиков, снижение пассажиропотока после 21:00 делает работу нерентабельной. Администрация города готова идти навстречу перевозчикам. В связи с этим было выработано решение в экспериментальном порядке с 1 апреля ввести вечерний тариф на нескольких маршрутах.

Как отметил на заседании комиссии по жилищной политике и транспорту Думы Иркутска депутат Юрий Коренев, жители его округа согласны платить больше, но иметь возможность уехать в вечернее время в отдаленные районы.

Начальник управления транспорта администрации Иркутска Евгений Владимирский сообщил, что сложности с вечерними перевозками вызывает нехватка водительского состава, так как необходимо обеспечить нормы труда: работа водителя ограничивается девятью часами либо 12-тью с двумя перерывами по 1,5 часа. В свою очередь увеличение стоимости проезда в вечернее время позволит привлекать водителей.

Со стороны управления транспорта к перевозчикам была просьба предоставить честное расписание и обосновать стоимость проезда. Обсуждается тариф в 25 - 30 руб.

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2017-02-21 05:16:19




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