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Роспотребнадзор: Заболеваемость ОРВИ остается высокой, но уже идет на снижение

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) остается высокой, при этом отмечается ее снижение по сравнению с предшествующей неделей. В целом по области уровень заболеваемости находится ниже эпидемического порога на 22,8%, в Иркутске - на 24%.

По данным еженедельного мониторинга, с 13 по 19 февраля в области зарегистрировано 24,517 тыс. случаев заболевания ОРВИ, из них 17,563 тыс. - среди детей. В Иркутске - 7,062 тыс. случая ОРВИ, из них 4,626 тыс. - у детей. «За неделю диагноз гриппа выставлен 116 заболевшим, в том числе 91 ребенку. Среди находок вирусов гриппа наибольший удельный составили вирусы гриппа A(H3N2)», - сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

В настоящее время в связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями приостановлен учебный процесс в 19 школах Иркутской области (Иркутск, Братск, Ангарск, Усть-Кут, Усольский, Бодайбинский, Осинский районы и др.) и 12 детских дошкольных учреждениях (Боханский, Качугский, Усть-Кутский, Усольский районы и др.).

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2017-02-21 05:31:48




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