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Поголовье специализированного мясного скота в Иркутской области увеличено на 16%

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Иркутск. Сибирские новости - Поголовье мясного скота в Иркутской области в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах увеличено за год на 16% до 19,2 тыс. голов, в том числе коров на 17% - 7,8 тыс. голов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Добиться высоких показателей удалось благодаря реализации подпрограммы «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области», которая прошла конкурсный отбор в министерстве сельского хозяйства РФ.

Кроме того, в регионе зафиксирован рост поголовья помесных животных, полученных от мясных быков и молочного скота на 15% (14,525 тыс. голов), в том числе коров на 16% (5,9 тыс. голов).

В рамках реализации подпрограммы предоставляются субсидии на содержание коров мясного направления, приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования и молодняка крупного рогатого скота для последующего откорма.

Напомним, в регионе насчитывается более 20 направлений поддержки животноводства.

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2017-02-21 05:38:07




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