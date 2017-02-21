Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 21.02.2017, 06:06
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.10 (+58.10)
EUR 61.70 (+61.70)
10 CNY 84.46 (+84.46)
Информер праздники сегодня

Самолету морской авиации ВМФ присвоят имя Николая Челнокова

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Главное командование Военно-Морского Флота поддержало инициативу губернатора Иркутской области Сергея Левченко по присвоению имени легендарного летчика-штурмовика, дважды героя Советского Союза, генерал-майора авиации Николая Васильевича Челнокова одному из самолетов морской авиации ВМФ.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, указания по отработке и предоставлению соответствующих документов в Военно-геральдическую службу Вооруженных Сил РФ будут направлены на Северный флот. Также главное командование ВМФ России выразило искреннюю признательность губернатору Иркутской области за проводимую работу по увековечиванию памяти героев Отечества.

Напомним, глава региона обратился с предложением о присвоении имени героя одному из самолетов морской авиации Военно-Морского Флота в связи с 110-летием со дня рождения уроженца Иркутской области Н. В. Челнокова.

Ссылки по теме:

2017-02-21 05:40:56




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!