Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 21.02.2017, 06:07
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.10 (+58.10)
EUR 61.70 (+61.70)
10 CNY 84.46 (+84.46)
Информер праздники сегодня

ВСЖД выделит в этом году около 25 млрд рублей на модернизацию БАМа и Транссиба

Версия для печати

Москва. Сибирские новости - Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД, филиал РЖД) в 2017 году планирует направить около 25 млрд руб. на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей.

«На модернизацию и ремонт пути у нас на этот года запланировано порядка 25 млрд руб. Это соответствует объему инвестиций прошлого года», - сообщает ТАСС, ссылаясь на замначальника железной дороги Александра Парщикова.
Ранее ТАСС сообщал, что ВСЖД проведет финансовую экспертизу проектов по модернизации БАМа и Транссиба, что может привести к сокращению объемов их финансирования.

Ключевой объект этих проектов - семикилометровый Байкальский тоннель на границе Иркутской области и Бурятии, ввод которого сделает этот участок БАМа двупутным. После ввода этого и других объектов к 2019 году пропускная способность северного хода ВСЖД увеличится в 2 раза.

Ссылки по теме:

2017-02-21 05:45:09




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!