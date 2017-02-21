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В центре Иркутска закрыли игровой салон

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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники полиции совместно со следователями СКР провели обыски в павильоне, расположенном напротив здания «Торговый комплекс». В помещении были обнаружены и изъяты девять развлекательных аппаратов, бухгалтерская документация и денежные средства на сумму 17 тыс. руб.

Работа по выявлению и пресечению незаконной игорной деятельности сотрудниками правоохранительных органов будет продолжена.

О функционировании игровых залов необходимо сообщать по телефону 02 или телефону доверия Следственного управления 8 (3952) 20-46-54.

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2017-02-21 11:57:31




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