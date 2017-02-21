Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 22.02.2017, 06:03
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.86 (-0.24)
EUR 61.21 (-0.49)
10 CNY 84.06 (-0.40)
Информер праздники сегодня

Слушание дела о закрытии Баяндаевской школы отложено из-за неявки представителя Управления образования

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В среду, 21 февраля, из-за неявки представителя Управления образования Баяндаевского района не состоялось судебное заседание по иску прокурора о запрете эксплуатации Баяндаевской средней общеобразовательной школы имени М. Б. Убодоева. Заседание вновь отложено, теперь уже на 2 марта. Об этом «Сибирским новостям» сообщили в Баяндаевском районном суде.

Напомним, заседание уже неоднократно откладывается. В частности, в начале февраля оно было отложено из-за неявки представителя образовательного учреждения (по уважительной причине).

Как сообщалось ранее, по заключению экспертизы школа признана аварийной и не отвечает требованиям безопасности. «Это единственная школа в селе. Если ее закроют, то я не знаю, как мы будем выходить из ситуации. Близлежащие школы не подходят по площадям: они не вместят еще и наших детей. Кроме того, у нас нет столько автобусов, чтобы их возить туда», - заявил «Сибирским новостям» начальник Управления образования Баяндаевского района Юрий Оршонов.

По его словам, школа в Баяндае была построена в 1979 году, она в кирпичном исполнении. В настоящее время в ней учатся 500 детей. «Мы пытаемся решить этот вопрос на уровне министерства образования Иркутской области, обращались и к депутатам. Очень надеемся на их помощь в решении вопроса. На противоаварийные работы нам необходимо 45 млн руб.», - добавил начальник Управления.

Позже министерство образования Иркутской области сообщило, что региональное правительство готово выделить средства на укрепительные работы. Кроме того, власти готовы рассмотреть возможность строительства новой школы.

Ссылки по теме:

2017-02-21 12:08:41




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!