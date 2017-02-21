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В Иркутском районе подвели итоги реализации "Стратегии действий в интересах детей"
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Иркутск. Сибирские новости - Администрация Иркутского района подвела предварительные итоги реализации "Стратегии действий в интересах детей", рассчитанной на 2012 - 2017 годы. Одна из наиболее важных задач в ее рамках - сделать услуги дошкольных учреждений более доступными, сообщает пресс-служба администрации. С 2012 по 2016 годы в Иркутском районе построены 14 детских садов. В прошлом году возведены четыре дошкольных учреждения: детсад № 3 на 90 мест и детсад № 4 на 190 мест в Хомутово, детсад на 240 мест в микрорайоне Березовый и детсад на 140 мест в селе Максимовщина. Также построены новые здания для детского сада на 140 мест в Пивоварихе и детсада на 140 мест в поселке Молодежный.
В прошлом году в шести детских садах района были созданы группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в них приняли 311 детей.
Другой важной задачей является обеспечение равного доступа к получению образования детям с ограниченными возможностями. В 2016 году организовано дистанционное обучение 13 детей-инвалидов, открыты 13 классов для 120 детей с ограниченными возможностями здоровья. На дому обучаются 106 детей.
В феврале - марте 2016 года состоялся III Форум "Образование Иркутского района - 2016". Мероприятие организовали с целью обмена опытом, обсуждения вопросов, касающихся развития образования в муниципалитетах, подведения итогов, демонстрации новых технологий и методов. В рамках форума прошли пять муниципальных конкурсов профессионального мастерства, в которых приняли участие 850 педагогов из 73 образовательных организаций. В конкурсах приняли участие более трех тыс. детей.
Впервые в рамках форума образовательные учреждения представили модель "агробизнес-школы". Ее реализуют на шести пилотных площадках - это четыре школы и два детсада.
Ежегодно на территории Иркутского района организуют летнюю оздоровительную кампанию для организации детского досуга и сохранения здоровья подрастающего поколения. В 2016 году работали 19 лагерей дневного пребывания, девять стационарных ведомственных ("Ласточка", "Байкал", "Приморский" и другие), муниципальный - БЭСТТ, палаточный - "Странник". Всего в них отдохнули 5,26 тыс. детей. Дополнительно администрации района удалось организовать занятость 3,3 тыс. детей в спортивных секциях, клубах по интересам, библиотеках.
В лагерях дневного пребывания отдохнули 936 детей из малообеспеченных и многодетных семей, 15 - с ограниченными возможностями здоровья. Всего в Иркутском районе живут 14,809 тыс. детей от 6 до 17 лет, из них в 2016 году отдохнули в лагерях или были заняты в кружках 88%.
В школах Иркутского района работают 24 наркопоста, в состав которых входят педагоги, психологи, медработники, инспекторы ОДН, родители. В 2016 году они проконсультировали 469 учеников, провели 154 профилактических мероприятия, в которых было задействовано 3,582 тыс. подростков и 130 родителей. Всего на учете в наркопостах состоят 80 школьников, все они были замечены за курением, ни один - за употреблением алкоголя или наркотических веществ.
На территории Иркутского района реализуется подпрограмма "Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в молодежной среде Иркутского района". В ее рамках проводятся мероприятия, направленные на формирование устойчивого негативного отношения молодежи к наркотикам, алкоголю, курению. Также ведется борьба с дикорастущей коноплей на территории района. Летом 2016 года прошли профилактические лекции, тренинги и кинопоказы в детских оздоровительных лагерях "Нерпенок", "Байкал", "Странник", "Лазурный", "Эколог", "БЭСТ".
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2017-02-21 12:22:52
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В Иркутском районе подвели итоги реализации "Стратегии действий в интересах детей"
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