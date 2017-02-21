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В КПРФ опровергли слухи об уходе Сергея Левченко из партии
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Иркутск. Сибирские новости - Информация о том, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко покидает ряды КПРФ и планирует стать членом «Единой России», - это не что иное, как слухи и домыслы. Об этом в беседе с «Сибирскими новостями» заявил второй секретарь обкома КПРФ Евгений Рульков.
«Не дождутся. Это выдумки, которые не имеют под собой никакой почвы. В областном отделении КПРФ не происходит ничего такого, что бы было направлено против губернатора. Есть небольшие проблемы в Иркутском районном отделении КПРФ. Сергей Анатольевич Левченко (экс-секретарь Иркутского районного отделения - прим. ред.) занял совершенно необоснованную позицию, которая не соответствует позиции КПРФ. То, что сейчас тиражируется в СМИ, не имеет под собой никаких серьезных оснований», - заявил Е. Рульков.
По его словам, областной комитет предметно разберется в этой ситуации. «Мы не допустим того, чтобы кто-то своими необдуманными действиями наносил вред репутации партии. Мы поднимем вопрос об исключении Сергея Анатольевича из КПРФ. Он предпринимал попытки вывести из состава КПРФ ряд местных отделений партии в Иркутском районе, однако все безуспешно. Сам он хочет примкнуть к ВКПБ», - добавил второй секретарь обкома.
Отметим, глава региона С. Левченко и экс-секретарь Иркутского районного отделения С. Левченко не являются родственниками. «Они просто однофамильцы», - пояснил Е. Рульков.
Напомним, Иркутское районное отделение КПРФ требует отстранить от партийной должности губернатора С. Левченко «в связи с меньшевистско-оппортунистической деятельностью, порочащей честь и достоинство коммуниста», который является первым секретарем областного комитета КПРФ.
Кроме того, отделение требует привлечь к партийной ответственности «ликвидаторов и могильщиков Иркутского районного отделения КПРФ»: С. Левченко, Е. Рулькова, секретаря обкома КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе Владимира Примачека, секретаря Иркутского городского отделения КПРФ Ольгу Носенко, члена бюро обкома Ивана Титова, экс-секретаря Иркутского райкома партии Игоря Вавилова. Коммунисты также просят отстранить их (за исключением И. Вавилова) от партийной должности.
Члены Иркутского районного отделения КПРФ возмущены отстранением от должности своего первого секретаря С. А. Левченко. «Районный комитет КПРФ выражает свое несогласие с принятым решением и считает, что методы работы ОК КПРФ (областного комитета КПРФ - прим. ред.) являются репрессивными и недопустимыми. Решение было принято с грубейшими нарушениями норм Устава КПРФ», - говорится в их постановлении.
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2017-02-21 12:26:43
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