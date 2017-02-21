С дорог Братска за минувшую неделю вывезено 4,5 тыс. кубометров снега

06:01 - Братск. Сибирские новости - В период с 13 по 20 февраля с улиц и дорог Братска вывезено более 4,5 тыс. …

Губернатор Сергей Левченко вручил награды воинам-афганцам

05:59 - Иркутск. Сибирские новости - Награды воинам-афганцам вручил во вторник губернатор Иркутской области Сергей …

Минсельхоз Иркутской области начал прием документов на заключение соглашений о предоставлении субсидий в 2017 году

05:56 - Иркутск. Сибирские новости - В министерстве сельского хозяйства Иркутской области начат прием заявлений …

Братчане стали чаще посещать культурно-досуговые учреждения

05:48 - Братск. Сибирские новости - Число посещений жителями Братска городских культурно-досуговых учреждений …

В Иркутске состоялась коллегия органов прокуратуры

05:39 - Иркутск. Сибирские новости - На расширенной коллегии органов прокуратуры Иркутской области во вторник …

Решение суда об отказе в аресте мэра Казачинско-Ленского района оставлено без изменений

12:35 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд оставил без изменения решение Кировского районного …

Мэр Братска попросил губернатора региона поддержать продление сроков по переселению из аварийного жилья

12:31 - Иркутск. Сибирские новости - Братск отстает на 23 тыс. кв. м от запланированных объемов программы по …

Депутат ГД Михаил Щапов внес поправки в закон об экоэкспертизе

12:29 - Иркутск. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов внес пакет …

В КПРФ опровергли слухи об уходе Сергея Левченко из партии

12:26 - Иркутск. Сибирские новости - Информация о том, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко покидает …

В Иркутском районе подвели итоги реализации "Стратегии действий в интересах детей"

12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Администрация Иркутского района подвела предварительные итоги реализации …