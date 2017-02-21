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Депутат ГД Михаил Щапов внес поправки в закон об экоэкспертизе

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Иркутск. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов внес пакет поправок в федеральные законы от «Об экологической экспертизе» и «Об охране озера Байкал», а также в Градостроительный кодекс РФ. Поправки предполагают отмену обязательной государственной экологической экспертизы при строительстве жилья и социальных учреждений на прибайкальских территориях, за исключением Центральной экологической зоны озера Байкал (50 - 80 км от берега озера). Для буферной (водосборной) зоны и зоны атмосферного влияния БПТ (от 50 до 200 км от побережья) предлагается оставить экспертизу только для объектов I и II категории.

Напомним, в настоящее время, на территории Байкальской природной территории (БПТ) запрещается строительство новых хозяйственных объектов и реконструкция действующих без положительного заключения экоэкспертизы проектной документации. Норма распространяется на территорию радиусом 200 километров от самого Байкала с населением более 1 млн человек.

По словам М. Щапова, практика применения нормы выявила ее отрицательное влияние на социально-экономическое развитие прибайкальских регионов: «За последние два года экоэкспертизу прошли 383 проекта, из которых 136 - проектная документация объектов социальной сферы: ФАПы, сады, школы. По всем этим объектам экспертная комиссия вынесла заключение, что они не окажут негативного воздействия на окружающую среду в целом и на уникальную экологическую систему озера Байкал. Если учесть, что большинство этих объектов расположены за 100 - 150 км от озера, очевидно, что заложенная в нашем законодательстве идея сохранения Байкала как ценнейшего ресурса чистой и питьевой воды никак не реализуется посредством столь жесткой нормы».

По оценкам правительства Иркутской области, прохождение экологической экспертизы требует минимум 150 - 160 дней, что затягивает сроки возведения и сдачи объекта. При этом каждая экспертиза - это дополнительные расходы для бюджета. В 2017 году в регионе запланировано построить 15 фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных образованиях, расположенных в пределах Байкальской природной территории. На прохождение экоэкспертизы нужно потратить 8,9 млн руб., что примерно равно объему затрат на еще один ФАП.

Кроме того, прибайкальские регионы заведомо не смогут исполнить распоряжение правительства РФ, которое для улучшения предпринимательского климата в стране обязывает субъекты сокращать сроки получения разрешений на строительство. Для Иркутской области еще в 2015 году этот предел был 130 дней, а в 2018 он должен стать всего 56 дней, чего невозможно достичь, когда получение заключения экологической экспертизы составляет 5 - 6 месяцев.

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2017-02-21 12:29:00




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