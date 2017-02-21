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Мэр Братска попросил губернатора региона поддержать продление сроков по переселению из аварийного жилья

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Братск отстает на 23 тыс. кв. м от запланированных объемов программы по переселению из аварийного жилья и может не уложиться в сроки реализации. Одной из причин отставания мэр города Сергей Серебренников назвал отсутствие заинтересованности строителей.

Он попросил губернатора региона Сергея Левченко помочь проработать вопрос с продлением сроков реализации программы: «До 1 сентября 2017 года мы должны построить 130 тыс. кв. м жилья. Сейчас в работе находится 41 объект, и есть четкое понимание, как мы двигаемся по этой программе. Я вам ответственно заявляю, что мы программу выполним так, как положено. Но просим вас поддержать нас и обратиться в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за продлением сроков».

В свою очередь С. Левченко сообщил, что в ближайшее время встретится с генеральным директором Фонда Константином Цициным и постарается обговорить механизмы взаимодействия в этом вопросе.

Кроме того, стороны обсудили перспективу строительства перинатального центра в Братске, участие в проекте «Формирование комфортной городской среды», реализацию ряда проектов по ремонту городских дорог.

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2017-02-21 12:31:23




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