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Решение суда об отказе в аресте мэра Казачинско-Ленского района оставлено без изменений

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд оставил без изменения решение Кировского районного суда Иркутска в отношении мэра Казачинско-Ленского района Александра Абраменко. «Апелляционное представление прокуратуры оставлено без удовлетворения», - сообщает пресс-служба областного суда.

Что касается решения Казачинско-Ленского районного суда в отношении первого заместителя мэра района Артема Амосова, то по нему поступила апелляционная жалоба, которую рассмотрят 27 февраля.

Напомним, Кировский районный суд Иркутска 6 февраля отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении А. Абраменко меры пресечения в виде домашнего ареста. Глава муниципалитета был освобожден в зале суда. При этом 4 февраля Казачинско-Ленский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении А. Амосова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. А. Амосов был задержан 2 февраля при получении взятки в 2,5 млн руб. для себя и должностных лиц Казачинско-Ленского района. Взятку он получал за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, оплату по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта нового полигона ТБО в районе. По данному факту возбуждено уголовное дело. На следующий день по подозрению в совершении указанного преступления был задержан А. Абраменко. При проведении обыска в доме первого заместителя мэра изъята крупная сумма денежных средств - 2,575 млн руб.

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2017-02-21 12:35:25




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