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В Иркутске состоялась коллегия органов прокуратуры

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Иркутск. Сибирские новости - На расширенной коллегии органов прокуратуры Иркутской области во вторник подвели итоги работы 2016 году. Участие в заседании приняли губернатор Сергей Левченко, заместитель Генерального прокурора РФ Иван Семчишин, советник Генерального прокурора РФ Альбина Ковалёва, прокурор Иркутской области Игорь Мельников.

В 2016 году в центре внимания региональных органов прокуратуры были вопросы соблюдения прав граждан, особенно социально незащищенных категорий. В этой сфере выявлено почти 97 тыс. нарушений, за которые более 7,7 тыс. должностных лиц понесли дисциплинарное и административное наказание, возбуждено 202 уголовных дела. В результате прокурорского вмешательства погашены долги по заработной плате на 1,5 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в 2015 году.

С. Левченко призвал сотрудников органов прокуратуры обратить особое внимание на реализацию «майского» указа президента РФ Владимира Путина о ликвидации ветхого и аварийного жилья, поскольку в некоторых городах она на грани срыва. Также губернатор попросил не ослаблять контроль за лесной отраслью, работой предприятий жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферой.

"Я призываю обратить особое внимание на факты строительства и реконструкции социальных объектов жилья, которые идут за счет бюджетных средств, и не отвечают строительным, санитарным и экологическим требованиям. Мы в этом году запланировали направить на строительство, ремонт и реконструкцию социальных объектов рекордное количество бюджетных средств. В общей сложности 15,5 млрд руб. Такого никогда не было в Иркутской области, но соответственно, масштабы проверок и контроля должны возрастать", - заявил губернатор.

В 2016 году органы прокуратуры выявили свыше семи тысяч нарушений, связанных с незаконным отчуждением и использованием государственного и муниципального имущества и земель. По требованию прокуроров более 300 должностных лиц понесли дисциплинарные наказания, в судебном порядке было возвращено из незаконного владения 470 гектаров государственных и муниципальных земель. По материалам прокурорских проверок возбуждено 12 уголовных дел.

"Наши проверки показали, что муниципалитеты не желают нести бремя по эффективному управлению имуществом, надеясь только на областную и государственную помощь, при этом внутренний доходный потенциал не используется. Долги в местные бюджеты только по аренде земель составляют более 200 млн руб. из которых на Братск и Братский район приходится почти 140 млн", - сказал И. Мельников.

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2017-02-22 05:39:16




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