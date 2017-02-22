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Братчане стали чаще посещать культурно-досуговые учреждения

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Братск. Сибирские новости - Число посещений жителями Братска городских культурно-досуговых учреждений в 2016 году превысило плановый показатель. Об этом на аппаратном совещании в администрации сообщил начальник департамента культуры Евгений Гудков, выступавший с докладом о результатах исполнения в 2016 году муниципальной целевой программы «Культура». Он напомнил, что в Братске на сегодня работают 14 муниципальных учреждений культуры.

Муниципальная программа «Культура» реализуется в целях сохранения и развития культурного потенциала и наследия города Братска по нескольким направлениям. 39% бюджетного финансирования по отрасли направляется на организацию культурного досуга населения, 30% - на финансирование дополнительного образования в сфере культуры, 16% - на библиотечное дело, 10% - на музейное дело, сообщил Е. Гудков.

В прошлом году Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары, в состав которого входят музей деревянного зодчества «Ангарская деревня», художественный выставочный зал, музей истории политической ссылки и музей истории Братскгэсстроя и города Братска посетили около 74 тыс. жителей и гостей города.

Начальник департамента культуры напомнил, что в 2016 году город Братск был отмечен на региональном этапе конкурса Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» во Владивостоке. Первое место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности» завоевал проект мероприятия, посвященного 385-летию Братска Острожного; третье место в номинации «Лучшая площадка для проведения туристического события» присудили «Ангарской деревне».

Говоря о работе городских библиотек, Е. Гудков отметил, что Централизованная библиотечная система является наиболее активным участником внедрения инновационных проектов, а также успешным конкурсантом грантовых конкурсов: в 2016 году учреждению удалось привлечь 1,3 млн руб. дополнительно.

Культурно-досуговыми учреждениями города были проведены многочисленные мероприятия, посвященные различным праздничным датам, организована работа творческих коллективов, кружков и клубных формирований. Все желающие дети, подростки, молодежь и люди пожилого возраста имели возможность посещать кружки и клубы по интересам, а также заниматься в творческих коллективах культурно-досуговых учреждений. По словам Е. Гудкова, знаковыми событиями в ушедшем году стали 177-ой выпуск устного журнала «Глобус», Братский экономический форум, концерт Дениса Мацуева в сопровождении государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», а также ряд мероприятий, посвященных юбилеям крупных градообразующих предприятий города.

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2017-02-22 05:48:00




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