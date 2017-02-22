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Средний счет за отопление в Иркутской области составляет около 2,2 тыс. рублей
06:03 - Москва. Сибирские новости - Каждую неделю информационная служба Общественного телевидения России (ОТР) …
С дорог Братска за минувшую неделю вывезено 4,5 тыс. кубометров снега
06:01 - Братск. Сибирские новости - В период с 13 по 20 февраля с улиц и дорог Братска вывезено более 4,5 тыс. …
Губернатор Сергей Левченко вручил награды воинам-афганцам
05:59 - Иркутск. Сибирские новости - Награды воинам-афганцам вручил во вторник губернатор Иркутской области Сергей …
Минсельхоз Иркутской области начал прием документов на заключение соглашений о предоставлении субсидий в 2017 году
05:56 - Иркутск. Сибирские новости - В министерстве сельского хозяйства Иркутской области начат прием заявлений …
Братчане стали чаще посещать культурно-досуговые учреждения
05:48 - Братск. Сибирские новости - Число посещений жителями Братска городских культурно-досуговых учреждений …
В Иркутске состоялась коллегия органов прокуратуры
05:39 - Иркутск. Сибирские новости - На расширенной коллегии органов прокуратуры Иркутской области во вторник …
Решение суда об отказе в аресте мэра Казачинско-Ленского района оставлено без изменений
12:35 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной суд оставил без изменения решение Кировского районного …
Мэр Братска попросил губернатора региона поддержать продление сроков по переселению из аварийного жилья
12:31 - Иркутск. Сибирские новости - Братск отстает на 23 тыс. кв. м от запланированных объемов программы по …
Депутат ГД Михаил Щапов внес поправки в закон об экоэкспертизе
12:29 - Иркутск. Сибирские новости - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов внес пакет …
В КПРФ опровергли слухи об уходе Сергея Левченко из партии
12:26 - Иркутск. Сибирские новости - Информация о том, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко покидает …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду днем переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный 4 — 9 м/с, порывы до 14 м/с, слабые метели.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал резюме более 3 тыс. руководителей высшего звена, разместивших резюме на hh.ru в Иркутске, чтобы выяснить соотношение мужчин и женщин по профессиональным сферам.
Актуально
Масленичные гуляния пройдут в Иркутске 26 февраля. Городское народное гуляние начнется на площади у дворца спорта «Труд» в 13 часов. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
В 2016 году доля оптических подключений новых пользователей интернета в сравнении с подключениями по медным линиям достигла отметки 80,9%, что на 3,5% больше, чем за предыдущий год. При этом в структуре абонентской базы «Ростелекома» общее число клиентов ШПД по оптике (технологии ETTH и GPON) выросло почти на 5%. Рост обусловлен не только положительной динамикой продаж оптики новым клиентам, но и переводом имеющихся клиентов на более прогрессивную технологию подключения.
Генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев провёл встречи с работниками производственных цехов завода и обособленного подразделения предприятия – «Карьера Перевал», расположенного в городе Слюдянка.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, и НИТУ «МИСиС», ведущий российский технологический вуз, создают новый институт в структуре университета – Институт легких материалов и технологий (ИЛМиТ).