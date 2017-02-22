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Минсельхоз Иркутской области начал прием документов на заключение соглашений о предоставлении субсидий в 2017 году

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - В министерстве сельского хозяйства Иркутской области начат прием заявлений и документов на заключение соглашений по предоставлению субсидий из областного и федерального бюджетов. Об этом сообщила заместитель министра Наталья Жилкина. Субсидии сельхозтоваропроизводителям предоставляются при отсутствии задолженности по налогам и сборам по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Кроме того, в ведомство должен быть предоставлен отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год. Документы можно направлять через отделы сельского хозяйства районов, а также обратившись лично в министерство сельского хозяйства Иркутской области.

"Для оперативного получения информации по подготовке документов, сроках заключения соглашений каждый сельхозтоваропроизводитель может также заполнить заявление на оповещение через СМС-сообщения от министерства сельского хозяйства Иркутской области", - отметила Н. Жилкина.

Напомним, в 2016 году между министерством сельского хозяйства региона и сельхозтоваропроизводителями было заключено более 2,5 тыс. соглашений о представлении субсидий.

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2017-02-22 05:56:00




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