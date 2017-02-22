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Бюджет Иркутска увеличился на 6 млрд рублей
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Иркутск. Сибирские новости - Бюджет Иркутска на 2017 год увеличился на 6 млрд руб. Изменения приняты Думой города. C учетом внесенных корректировок расходы в текущем году составят 14,766 млрд руб., доходы - 13,88 млрд руб., дефицит - 886 млн.
Как пояснила заместитель мэра - председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, основная причина роста собственных доходов - зачисление с 1 января 2017 года 30% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет города. Кроме того, налоговым органом увеличен прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу с учетом фактического поступления этих налогов за прошлый год.
Также в новой редакции бюджета учтены субвенции из областного бюджета, передаваемые на выполнение государственных полномочий. Как и прежде, в общем объеме субвенций основная доля приходится на финансовое обеспечение образовательного процесса в детских садах и школах.
Дополнительные доходы распределены в рамках действующих на территории программ. Так, более 100 млн руб. дополнительно предусмотрено на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях социальной сферы.
По сравнению с прошлым годом объем расходов на эти цели увеличен более чем на 50% и составит 474 млн руб. В целях улучшения качества транспортного обслуживания жителей города порядка 120 млн руб. запланировано на приобретение 40 новых автобусов средней вместимости. Почти 100 млн руб. предусмотрено для переселения граждан из аварийного жилья. На 190 млн руб. увеличены расходы на строительство детских садов, школ, объектов физической культуры и спорта. 150 млн руб. запланировано дополнительно на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 50 млн руб. - на развитие общественных пространств в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды».
Кроме того, для участия города в государственных программах предусмотрено дополнительное софинансирование в размере около 260 млн руб. В результате ожидается дополнительное поступление субсидий из федерального и областного бюджетов на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска, реализацию мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации, строительство, реконструкцию улично-дорожной сети и другие мероприятия.
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2017-02-22 10:22:12
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