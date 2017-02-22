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В Иркутской области стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области стартовал V чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет. В первом матче встретились сборные России и Швеции. Костяк хозяек льда составляют хоккеистки из иркутских команд ДЮСШ «Рекорд» и «Зенит». Остальные игроки из подмосковных клубов. Тренерский штаб весь из Иркутска. В упорной борьбе россиянки уступили четырехкратным чемпионкам мира - хоккеисткам Швеции - со счетом 0:1.

Перед началом соревнований на стадионе «Труд» губернатор Иркутской области Сергей Левченко, вице-президент Международной федерации бенди Магнус Сколд, президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко и мэр Иркутска Дмитрий Бердников приняли участие в презентации книги об истории женского хоккея с мячом. Она называется «Русский хоккей. Грации. «Рекорд» и создана коллективом авторов - спортивных журналистов и фотографов из Иркутска. Затем состоялось построение команд. Кроме России и Швеции в чемпионате мира участвуют сборные Финляндии, Норвегии и Китая.

"Этот чемпионат по-своему уникальный. Впервые все судьи на нем - это женщины. И впервые в чемпионате мира среди девушек принимает участие команда из Китая", - сказал Магнус Сколд.

Игры чемпионата будут проходить на иркутских стадионах «Труд» и «Зенит», а также в Шелехове на стадионе «Строитель». Победитель и призеры будут определены 26 февраля.

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2017-02-22 14:39:16




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