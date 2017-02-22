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Работник ИГУ задержал напавшего на иркутянку преступника
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Иркутск. Сибирские новости - Руководств межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поощрит за неравнодушие и содействие в раскрытии преступления бдительного гражданина, который не только стал его очевидцем, но и сумел догнать подозреваемого и удерживать его до приезда экипажа полиции.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 21 февраля около 18:00 на улице А. Курчатова Иркутска на 22-летнюю иркутянку напал неизвестный мужчина. Злоумышленник нанес телесные повреждения потерпевшей и открыто похитил у нее золотые изделия, после чего попытался скрыться.
«В момент преступного посягательства рядом проходил 48-летний иркутянин Сергей Клепиков. Мужчина, услышав крики о помощи, не раздумывая, побежал вслед за злоумышленником. Спустя минуту работник Иркутского государственного университета догнал беглеца и удерживал до приезда сотрудников полиции», - отмечается в сообщении.
Прибывшие на место преступления полицейские доставили злоумышленника в ближайший отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний мужчина. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Максимальное наказание данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений. Граждан, пострадавших от его действий, полиция просит обращаться в ОВД по телефонам: 02 (102 - с мобильного).
Полицейские отметили, что граждане все чаще стали активно оказывать содействие в борьбе с преступностью и охране общественного порядка, а также установлению местонахождения без вести пропавших.
Люди не остаются равнодушными, а сотрудники полиции стараются не оставить без внимания каждый такой поступок. Так, в этом же месяце в Иркутске полицейские раскрыли кражу шубы из ателье с помощью самой потерпевшей, которая успела остановить одного из преступников, после чего закрыла помещение на ключ и дождалась приезда сотрудников полиции.
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2017-02-22 14:42:51
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