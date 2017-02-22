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Вице-мэр Иркутска предложил обратиться к правительству региона о финансировании на снос "хрущевок"

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Иркутск. Сибирские новости - Вице-мэр Иркутска Иван Носков предложил депутатам Думы Иркутска совместно обратиться к правительству Иркутской области с просьбой найти финансирование на ликвидацию домов 335-й серии, так называемых «хрущевок».

«Ситуация по 335-й серии по объемам финансирования городом точно нерешаемая. Поэтому предлагаю обратиться в область, чтобы установить финансирование. Эти дома однозначно надо сносить. Тем более было совещание, где заявляли, что будет какая-то программа по этому поводу», - заявил он на депутатских слушаниях в среду.

Напомним, заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис в начале декабря 2016 года во время его визита в область дал поручение правительству Иркутской области заняться проблемой домов 335-й серии, возможно, создать отдельную программу. Как сообщалось ранее, в Иркутске планируется создать единую информационную базу о состоянии домов 335-й серии.

Руководитель фонда капремонта Иркутской области Денис Быков согласился: «Давайте будем выносить этот вопрос и принимать решение об исключении этих домов из плана капремонта».

Здания серии 1-335 - наиболее часто встречающаяся по всему бывшему СССР серия панельных 5-этажных жилых домов. В Иркутской области насчитывается более 2 млн кв. м жилья этой серии, дома были построены с 1959 по 1971 годы.

2017-02-22 14:47:14




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