Муниципалитетам поручено до 1 апреля разработать стратегии развития сельского хозяйства
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в 2017 году планируется утвердить стратегии развития сельского хозяйства муниципальных образований. Муниципалитеты должны подготовить проекты стратегий до 1 апреля. Об этом губернатору Иркутской области Сергею Левченко доложил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.
Министр сообщил, что проекты развития сельского хозяйства муниципального уровня войдут в основную отраслевую стратегию, которую разработало ведомство. По словам И. Сумарокова, поставлена задача выполнить доктрину продовольственной безопасности до 2030 года. Основной упор в течение 5 - 10 лет в этой работе необходимо сделать на приоритетные направления - производство мяса, молока и овощей.
В настоящее время, по сообщению пресс-службы областного правительства, уровень самообеспеченности основными видами сельхозпродукции в 2016 году по мясу составил 65%, молоку - 86%, картофелю - более 100%, овощам - 70%. «Мы сегодня производим 607 тыс. тонн картофеля, увеличили его производство на 10% по сравнению с прошлым годом. Ставим задачу 620 тыс. тонн каждый год производить. Это будет выше показателей доктрины продовольственной безопасности по картофелю», - отметил И. Сумароков.
«Если даже не учитывать возможный проект по глубокой переработке картофеля, мы себя обеспечиваем по этой продукции на 100%. Надо поддерживать результаты на этом уровне и добиваться качества и гарантированного производства», - подчеркнул губернатор.
Министр также доложил главе региона о выполнении его поручения по вводу в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни в Иркутской области. Для этого впервые будут предоставляться субсидии на проведение культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Поддержка будет осуществляться в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельхозназначения Иркутской области» на 2014 - 2020 годы.
Эта мера позволит ежегодно вводить в сельскохозяйственный оборот по 20 тыс. га неиспользуемой пашни. На одну тысячу гектаров министерство будет предоставлять субсидии в размере 2,4 млн руб. И. Сумароков отметил, что в ведомстве уже фиксируется увеличение количества заявок на ввод в оборот земель и, соответственно, увеличение посевных площадей.
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2017-02-22 14:52:28