В Иркутске в 2017 году планируется провести капремонт 155 домов

15:31 - Иркутск. Сибирские новости - Капитальный ремонт в 155 многоквартирных домах планирует провести в Иркутске …

Движение транспорта по улице Карла Либкнехта будет ограничено

15:29 - Иркутск. Сибирские новости - С 23 по 26 февраля будет частично ограничен проезд по улице Карла Либкнехта …

Уровень регистрируемой безработицы в Братске в 2016 году составил 0,66%

15:27 - Братск. Сибирские новости - Уровень регистрируемой безработицы в Братске в 2016 году снизился на 0,06% …

Электронный билет в транспорте Иркутска планируется ввести с 1 апреля

15:00 - Иркутск. Сибирские новости - Электронный билет в общественном транспорте Иркутска планируется ввести …

Вторая Ольхонская конференция «Ольхон. Вместе в будущее» прошла 21 февраля

14:57 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» 21 февраля приняли участие …

Муниципалитетам поручено до 1 апреля разработать стратегии развития сельского хозяйства

14:52 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в 2017 году планируется утвердить стратегии развития …

Вице-мэр Иркутска предложил обратиться к правительству региона о финансировании на снос "хрущевок"

14:47 - Иркутск. Сибирские новости - Вице-мэр Иркутска Иван Носков предложил депутатам Думы Иркутска совместно …

Работник ИГУ задержал напавшего на иркутянку преступника

14:42 - Иркутск. Сибирские новости - Руководств межмуниципального управления МВД России «Иркутское» …

В Иркутской области стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет

14:39 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области стартовал V чемпионат мира по хоккею с мячом среди девушек …

Бюджет Иркутска увеличился на 6 млрд рублей

10:22 - Иркутск. Сибирские новости - Бюджет Иркутска на 2017 год увеличился на 6 млрд руб. Изменения приняты …