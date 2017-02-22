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Вторая Ольхонская конференция «Ольхон. Вместе в будущее» прошла 21 февраля
Фото: Юрий Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» 21 февраля приняли участие во второй Ольхонской конференции «Ольхон. Вместе в будущее». Представители «Заповедного Прибайкалья» рассказали участникам конференции о проектах, которые планируется реализовывать на территории Прибайкальского национального парка на Ольхоне, а также ответили на вопросы в рамках дискуссионных секций, посвященных стратегическому развитию и экологии острова.
В первой части конференции выступил директор «Заповедного Прибайкалья» Михаил Яблоков, он рассказал о проектах, запланированных на ближайший год на острове на территории Прибайкальского национального парка. Деятельность «Заповедного Прибайкалья» будет решать две основные задачи: инфраструктурное обеспечение турпотока на Ольхоне и информационное насыщение территории национального парка, кроме того, планируется реализация ряда проектов по сохранению редких видов и природы Ольхона в целом.
На ближайший год запланировано обустройство тропы на мысе Хобой, обустройство Сарайского пляжа, введение запрета на использование техники высокой проходимости на территории нацпарка, проектирование визит-центра в Хужире, установка информационных аншлагов на всей территории парка, создание микрорезерватов для сохранения редких видов, таких, например, как монгольская жаба и черепоплодник, рекультивация несанкционированных дорог. Проекты планируется реализовывать как силами сотрудников «Заповедного Прибайкалья», так и совместно с партнерами: благотворительным фондом «Подари планете жизнь» и Координационным советом острова Ольхон.
В рамках дискуссионной секции замдиректора по развитию Надежда Николенко более подробно рассказала обо всех проектах и обратила внимание собравшихся на то, что любые мероприятия, затрагивающие ООПТ, должны быть в обязательном порядке согласованы с администрацией «Заповедного Прибайкалья». Сотрудники учреждения, в свою очередь, открыты для всех предложений активных граждан и организаций и готовы обсуждать и совместно реализовывать интересные природоохранные или эколого-просветительские проекты.
На секции, посвященной стратегическому развитию, М. Яблоков отметил, что первоочередной задачей встречи является формирование общей стратегии развития острова, для чего необходимо выработать единую схему действий при планировании различных проектов.
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2017-02-22 14:57:07
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