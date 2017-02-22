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Электронный билет в транспорте Иркутска планируется ввести с 1 апреля

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Электронный билет в общественном транспорте Иркутска планируется ввести с 1 апреля текущего года. Как сообщил на депутатских слушаниях в среду вице-мэр города Иван Носков, в первую очередь, оборудование будет установлено на муниципальном транспорте, с 1 мая - оно должно появиться на транспорте коммерческих перевозчиков. По электронному билету стоимость проезда останется на прежнем уровне, также будут действовать льготы.

«Чтобы повысить тариф, надо взамен людям предоставить нормальные услуги. Наша задача сейчас - ввести электронный билет, чтобы им можно было пользоваться по ЕСПБ (единый социальный проездной билет - прим. ред.) не только в муниципальном, но и частном транспорте», - прокомментировал вице-мэр.

Как добавил И. Носков, только после этого можно будет говорить о повышении тарифа. В настоящее время рассматривается возможность экспериментально ввести вечерний тариф на нескольких маршрутах.

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2017-02-22 15:00:02




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