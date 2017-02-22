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Уровень регистрируемой безработицы в Братске в 2016 году составил 0,66%

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Братск. Сибирские новости - Уровень регистрируемой безработицы в Братске в 2016 году снизился на 0,06% по отношению к предыдущему году и составил 0,66%. Об этом на аппаратном совещании в городской администрации сообщила директор ОГКУ «Центр занятости населения города Братска» Татьяна Коваль, выступавшая с докладом об итогах работы учреждения в 2016 году.

По словам Т. Коваль, за содействием в поиске подходящей работы в Центр занятости в прошлом году обратились около 5,5 тыс. жителей города, было трудоустроено 3,159 тыс. обратившихся.

Средняя продолжительность безработицы в 2015 году составляла 4,8 месяца, в 2016 году - 4,5 месяца.

Пособие по безработице уже на протяжении нескольких лет не меняется, сообщила Т. Коваль. Минимальная его величина составляет 1,105 тыс. руб, максимальная - 4,7 тыс. руб. Заявленная работодателями потребность в работниках по отношению к прошлому году снизилась на 2,89 тыс. вакансий и составила почти 17 тыс. вакансий. По состоянию на начало этого года в банке данных числилось 3,179 тыс. вакансий.

Структура вакансий по отношению к прошлому году не изменилась. Как и ранее, 58,3% в структуре по прежнему составляют квалифицированные специалисты рабочих профессий. ИТР и служащие составляют 33%, наиболее востребованы из них: медицинские работники, учителя, инженеры. Потребность в неквалифицированном труде составляет 8%. Устойчивый спрос сохраняется на кладовщиков, подсобных рабочих, уборщиков производственных и служебных помещений, дворников.

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2017-02-22 15:27:21




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