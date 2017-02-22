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Движение транспорта по улице Карла Либкнехта будет ограничено

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Иркутск. Сибирские новости - С 23 по 26 февраля будет частично ограничен проезд по улице Карла Либкнехта в районе дома № 4. Это связано с проведением аварийных работ на электрических сетях. Ремонт будут производить на территории двора, на проезжей части разместят специализированную технику, препятствующую свободному движению по одной из полос.

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2017-02-22 15:29:03




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