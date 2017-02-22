В Иркутске в 2017 году планируется провести капремонт 155 домов
Иркутск. Сибирские новости - Капитальный ремонт в 155 многоквартирных домах планирует провести в Иркутске региональный Фонд капитального ремонта МКД Иркутской области в 2017 году. Об этом на депутатских слушаниях сообщил генеральный директор Фонда Денис Быков. Вопрос обсудили по инициативе депутатов Думы Иркутска Александра Ханхалаева, Сергея Юдина, Антонины Корочкиной, Ларисы Егоровой и Александра Квасова.
Как отметил Д. Быков, областная программа капитального ремонта реализуется на основе краткосрочных планов, которые ежегодно утверждаются министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области. Так, в 2016 году в Иркутске отремонтировано 43 МКД (по области 143 МКД). Работы выполнены в полном объеме.
"С 1 января 2017 года началась актуализация программы из-за перехода на трехлетние периоды ее реализации. С учетом этого, краткосрочный план ремонта МКД в этом году будет существенно увеличен. Кроме того, необходимо проводить работу по уточнению механизма возврата средств собственникам при признании домов ветхими и аварийными. В этом нам не обойтись без помощи Думы. Совместная деятельность парламентариев и Фонда нужна во многих вопросах по капитальному ремонту", - сообщил глава Фонда.
По инициативе председателя Думы Иркутска Ирины Ежовой Фонд сформировал предложения о включении в перечень услуг работ по капитальному ремонту межэтажных перекрытий. Проект нормативно-правового акта направят в МинЖКХ Иркутской области на согласование.
Депутаты одобрили предложение о совместной работе Думы и Фонда капремонта МКД Иркутской области. Депутат Юрий Коренев также предложил обсудить возможность перенаправления взносов на экспертизу состояния домов, которые по факту являются ветхими, но не имеют этого статуса юридически.
"Такая дискуссия развернулась благодаря обращениям наших избирателей. Они приходят на приемы, задают вопросы. Мы задали их вам и получили емкие, профессиональные ответы. Предлагаю продолжить сотрудничество в этом ключе и подходить к работе с терпением и пониманием", - заключил А. Квасов.
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2017-02-22 15:31:26