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«Ростелеком» внедряет автоматизированную образовательную информационную систему

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Иркутск. Сибирские новости - «Ростелеком» завершил работы по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы поддержки и сопровождения образовательной деятельности организаций допобразования и работы по модернизации автоматизированной информационной системы «Контингент-Регион».

Речь идет о создании регионального сегмента учета школьников, студентов для последующего предоставления услуг в электронном виде по запросу органов власти, государственных внебюджетных фондов и других учреждений. В перечень регионального проекта включены школы (начальное и среднее образование), колледжи и лицеи (среднее профессиональное образование), учреждения дополнительного образования муниципальных и региональных ведомства органов власти.

«Реализация данных проектов позволит всем участникам системы образования выполнять свою работу более эффективно используя все преимущества единого информационного пространства и обмена данными. Так же внедрение данных информационных систем позволит более тщательно подойти к вопросу систематизации и детализации заносимых данных, поступающих в министерство образования на ежедневной основе», - сообщил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

К примеру, в электронные данные о школах будут включать следующую информацию: наличие свободных мест в классах, режим занятий, система оценок, педагогический состав, свободные вакансии, а также материальная база, транспорт, помещения, мероприятия, отчетность, совещания, финансовое обеспечение и т.д. Среди других - информация о сотрудниках, учащихся, включая историю ученика, его портфолио; ведение учебных классов, информация о родителях учащихся, ведение школьного расписания, поурочного планирования, электронный классный журнал, электронный дневник учащегося, результаты экзаменов.

Система «Контингент-регион», обеспечивает автоматическую выгрузку данных из внешних информационных систем региона и передачу их на федеральный уровень через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Внедряемое решение предоставляет гибкие средства мониторинга данных, обладает инструментарием для построения отчетов и статистических показателей об обучающихся, а также предусматривает сервисы для интеграции с другими информационными системами органов исполнительной власти.

Внедрение системы «Контингент-регион» позволяет решить приоритетные задачи государства в сфере информатизации образования. Создание единого электронного реестра образовательных организаций улучшит качество оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также облегчит мониторинг и анализ данных.

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2017-02-28 07:30:48




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