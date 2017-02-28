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В Иркутске задержан мужчина, подозреваемый в афере с земельным участком

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске задержан местный житель, подозреваемый в совершении аферы с земельным участком размером более 30 тыс. га. Как установили оперативники, злоумышленник путем обмана и злоупотребления доверием попытался ввести в заблуждение одного из иркутских предпринимателей при продаже земельного участка в Усть-Удинском районе стоимостью 45 млн руб.

Мужчина рассказал о якобы имеющихся связях в министерстве лесного комплекса Иркутской области, которые позволят ускоренно оформить участок. Получив задаток в размере 3 млн руб., он предоставил покупателю документы. Однако они показались бизнесмену подозрительными, и он обратился в полицию.

При передаче очередного аванса в размере 1,5 млн руб. злоумышленник был задержан. При обыске в его автомобиле, а также на рабочем месте и по месту жительства обнаружены и изъяты крупные суммы наличных денежных средств, подложные документы и печати органов государственной власти Иркутской области.

«К настоящему времени мужчина по решению суда арестован. Фигурант уголовного дела проверяется полицейскими на причастность к совершению иных подобных противоправных деяний, в том числе с незаконным отчуждением земельных участков на территории Приангарья», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

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2017-02-28 07:32:25




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