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Резчики из 26 стран примут участие в VII международном фестивале деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале»

Фото: Юрий Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - Резчики из 26 стран примут участие в VII международном фестивале деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале». Об этом сообщили на заседании организационного комитета по проведению фестиваля, в котором приняли участие руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, руководитель проекта «Лукоморье» Иван Бутенко, представители администрации Ангарского городского округа. В режиме онлайн-конференции из Бельгии принимал участие арт-директор фестиваля Терри Лоуренс.

"Очень радует тот факт, что в этом году в предварительном отборе приняли участие много претендентов. По моему мнению, фестиваль действительно приобрел статус международного, так как заявки направили скульпторы с пяти континентов планеты. Конечно, жалко, что не все смогут побывать на фестивале, но именно благодаря строгому отбору в соревновании за главный приз примут участие лучшие из лучших", - отметил Терри Лоуренс.

В 2017 году наряду с постоянными представителями стран, которые уже неоднократно участвовали в фестивале, заявки впервые прислали скульпторы из Канады, Непала, Индии, Бразилии, Эстонии, Норвегии, Чили, Уганды, Австралии, Аргентины, Израиля, Зимбабве, Эквадора. Организаторы отмечают: благодаря тому, что гости приедут из разных стран, на фестивале будут представлены различные школы резьбы по дереву.

Фестиваль-конкурс пройдет с 10 по 20 мая 2017 года в селе Савватеевка Ангарского района при поддержке правительства Иркутской области. Темой конкурса в этом году выбрана «Надежда», а символом станет скульптура «Байкал - надежда человечества». Экспозиция будут изображать дух Байкала, а рядом будут расположены обитатели озера.

"На сегодняшний день событийный туризм играет большую роль в привлечении туристов в регион. Фестиваль «Лукоморье на Байкале» - знаковое событие не только для Ангарского городского округа, но и для всей Иркутской области. Он включен в событийный календарь Иркутской области. Кроме того, «Лукоморье» - это уникальное место, которое за годы проведения международных соревнований превратилось в единственный в России парк деревянных скульптур под открытым небом, находящихся в естественной среде", - рассказала Е. Сливина.

Напомним, международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» (ранее «Лукоморье») впервые прошел в 2011 году. За шесть лет его существования в мероприятиях приняли участие более ста скульпторов из разных стран мира (Мексики, Японии, Дании, Ирана, Германии, Южной Кореи, Казахстана, Бельгии), а также умельцы почти из всех регионов России. Сейчас парк скульптур из сосны, находящийся в селе Савватеевка, является единственным в мире, где круглый год стоят скульптуры из сосны. На данный момент их 150.

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2017-02-28 07:34:09




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