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В Иркутске задержаны двое местных жителей по подозрению в разбойном нападении

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске задержаны двое местных жителей в возрасте 21 и 26 лет, которые подозреваются в вооруженном разбойном нападении. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в городскую клиническую больницу доставлен 32-летний иркутянин с огнестрельным ранением в грудь.

По версии оперативников, за несколько дней до ранения потерпевший начал переписку с задержанными в социальных сетях. В процессе интернет-общения новые знакомые договорились с будущей жертвой о встрече.

«Вечером, придя в его дом, подозреваемые избили хозяина квартиры, нанесли ему ранение из травматического пистолета, и похитили цифровую технику, документы и денежные средства. Материальный ущерб потерпевший оценил в 17 тыс. руб.», - отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса (разбой). Санкция указанной правоохранительной нормы права предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Сотрудники полиции предполагают, что задержанные могут быть причастны к совершению других подобных преступлений.

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2017-02-28 07:36:47




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