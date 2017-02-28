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Около 500 мероприятий пройдет на V Неделе неформального образования в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Около 500 мероприятий пройдет на V Неделе неформального образования с 1 по 6 марта в Иркутске. Об этом сообщила начальник управления реализации общественных инициатив Елена Терпугова.

В течение недели в городе пройдут различные познавательные и обучающие занятия. Работа на площадках покажет иркутянам весь потенциал обучения для людей разного возраста и даст возможность реализовать идею непрерывного образования. Также запланированы экскурсии, мастер-классы по витражному искусству, карвингу, керамике, робототехнике. В преддверии Международного женского дня пройдут мастер-классы по изготовлению открыток и букетов из конфет.

В рамках юбилейной «Недели неформального образования» пройдет марафон #Неделя2017. Участники #Неделя2017 смогут получить специальные фишки на каждом мероприятии программы Недели неформального образования. 6 и 7 марта фишки необходимо будет принести по адресу: ул. Марата, 14, кабинет 110 (режим работы: пн. - пт. с 9.00 до 18.00, обед: с 13.00 до 14.00). Участники, собравшие большее число фишек, получат специальные призы на закрытии «Недели неформального образования».

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2017-02-28 07:41:52




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