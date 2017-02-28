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Ущерб от пожаров в Черемхово, Свирске и Черемховском районе в прошлом году превысил 14 млн рублей

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Черемхово. Сибирские новости - На территории Черемхово, Свирска и Черемховского района в 2016 году произошло 183 пожара, в результате которых погибло семь человек, травмы получили 11 человек. Ущерб от пожаров составил около 14,4 млн руб.

Количество пожаров увеличилось по сравнению с 2015 годом на 13 случаев, количество погибших уменьшилось на шесть человек, травмированных - увеличилось на восемь человек.

Наибольшее количество пожаров приходится на жилой сектор - 138 случаев. Основная причина их возникновения - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (60 пожаров). По причине неосторожного обращения с огнем произошло 54 пожара, от нарушения правил устройства и эксплуатации печей - 28, по причине поджога - 21, от детской шалости - шесть пожаров, от нарушения правил эксплуатации транспортных средств - 10.

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2017-02-28 07:51:08




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