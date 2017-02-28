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7 марта россиян ждет сокращенный рабочий день, 8 марта - нерабочий

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Иркутск. Сибирские новости - Согласно рабочему календарю на 2017 год, на первый месяц весны в России приходится девять праздничных и выходных дней: 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 25, 26 числа.

8 марта в стране отмечается государственный праздник - Международный женский день. Это нерабочий праздничный день. В 2017 году он выпадает на среду.

Таким образом, в марте россияне трудятся 22 дня: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 числа. При этом 7 марта (вторник) будет объявлен сокращенным рабочим днем.

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2017-02-28 07:54:19




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