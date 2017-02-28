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С. Семенова: К тем, кто подстрекает детей к суициду, необходимо применять жесткие меры

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Иркутск. Сибирские новости - К тем, кто подстрекает детей к суициду, необходимо применять жесткие репрессивные меры, считает Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова. Она прокомментировала трагический случай, который произошел в Усть-Илимске.

Напомним, вечером 26 февраля возле одного из домов по проспекту Мира в Усть-Илимске обнаружены тела двух девочек 15 и 16 лет с признаками самоубийства. Девочки умерли, спрыгнув с 12-го этажа 14-этажного дома. По факту смерти девочек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

«Необходимо внести изменения в Уголовный кодекс, который за вовлечение в подобные игры детей будет подразумевать жесткие меры ответственности», - считает С. Семенова. По ее словам, законодательство также должно позволять блокировать суицидальные группы максимально быстро, без решения суда, только тогда ситуацию можно будет держать под контролем. «Пока существует свободное размещение подобных материалов, мы боремся либо с последствиями, либо пытаемся прыгнуть в последний вагон поезда», - добавила детский омбудсмен.

Как сообщает пресс-служба Уполномоченного, в 2016 году в Иркутской области зафиксировано свыше 100 суицидальных попыток, из них 25 считаются завершенными. Более 10 случаев произошло уже в 2017 году. Причина той или иной смерти подростка не всегда понятна, комментирует омбудсмен, но часто ситуация проясняется после посещения страницы ребенка в социальных сетях.

По предварительной информации, погибшие в Усть-Илимске подростки, были участниками одной из суицидальных групп, которые в последнее время получили широкое распространение в социальных сетях. «Специалисты говорят, что суицид - это крик о помощи, который никто не услышал. Вовремя расслышать эти крики - наша с вами задача. Прежде всего, это касается родителей. Заходите на страницы своих детей в социальных сетях, обращайте внимание на сообщества, в которых состоят подростки, смотрите сохраненные ими фотографии. Вовремя полученная информация позволит избежать трагедии», - обратила внимание С. Семенова.

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2017-02-28 07:58:17




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