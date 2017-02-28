В Иркутской области продолжится развитие фармацевтической отрасли

08:44 - Иркутск. Сибирские новости - В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась встреча министра …

Активисты ОНФ примут участие в расчистке лыжной трассы гонки «Большой альпинистский марафон»

08:03 - Иркутск. Сибирские новости - Активисты Иркутского регионального отделения Общероссийского народного фронта …

С. Семенова: К тем, кто подстрекает детей к суициду, необходимо применять жесткие меры

07:58 - Иркутск. Сибирские новости - К тем, кто подстрекает детей к суициду, необходимо применять жесткие репрессивные …

7 марта россиян ждет сокращенный рабочий день, 8 марта - нерабочий

07:54 - Иркутск. Сибирские новости - Согласно рабочему календарю на 2017 год, на первый месяц весны в России …

Ущерб от пожаров в Черемхово, Свирске и Черемховском районе в прошлом году превысил 14 млн рублей

07:51 - Черемхово. Сибирские новости - На территории Черемхово, Свирска и Черемховского района в 2016 году произошло …

Около 500 мероприятий пройдет на V Неделе неформального образования в Иркутске

07:41 - Иркутск. Сибирские новости - Около 500 мероприятий пройдет на V Неделе неформального образования с 1 …

В Иркутске задержаны двое местных жителей по подозрению в разбойном нападении

07:36 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске задержаны двое местных жителей в возрасте 21 и 26 лет, которые …

Резчики из 26 стран примут участие в VII международном фестивале деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале»

07:34 - Иркутск. Сибирские новости - Резчики из 26 стран примут участие в VII международном фестивале деревянной …

В Иркутске задержан мужчина, подозреваемый в афере с земельным участком

07:32 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске задержан местный житель, подозреваемый в совершении аферы с земельным …

«Ростелеком» внедряет автоматизированную образовательную информационную систему

07:30 - Иркутск. Сибирские новости - «Ростелеком» завершил работы по созданию и внедрению автоматизированной …