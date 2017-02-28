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Активисты ОНФ примут участие в расчистке лыжной трассы гонки «Большой альпинистский марафон»
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Иркутск. Сибирские новости - Активисты Иркутского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) примут участие в расчистке лыжной трассы гонки «Большой альпинистский марафон» (БАМ Russialoppet), который состоится 19 марта. Общественники выйдут на трассу заранее, чтобы убрать с лыжной трассы порубочные остатки древесины, сообщил 27 февраля координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович. В заседании региональной группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса приняли участие представители министерства лесного комплекса и прокуратуры региона, активисты Народного фронта.
«В региональное отделение ОНФ обратились спортсмены и жители Ангарска с информацией о том, что по маршруту Большого альпинистского марафона осенью вырубался лес, на некоторых примыкающих к трассе участках раскиданы остатки древесины. При этом, предстоящая гонка является одним из важнейших событий зимнего спортивного календаря Иркутской области, она включена в российский календарь лыжных гонок и проводится уже в 37-й раз. В этом уникальном популярном зимнем турнире принимают участие несколько сотен лыжников из разных стран», - сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ со ссылкой на С. Апановича. По его мнению, необходимо узаконить лыжную трассу, привести ее в подобающий вид и сохранить лесной массив, экологию в целом.
Руководитель министерства лесного комплекса области Сергей Шеверда сообщил, что трасса гонки проходит по эксплуатационным лесам, где Шелеховское лесничество сделало отводы участков гражданам для собственных нужд. В настоящее время действие этих договоров приостановлено, сообщил чиновник, и будут определены границы спортивного объекта, где не должно производиться лесных рубок.
По мнению участников заседания, Большой альпинистский марафон может получить официальный статус и проводиться под эгидой минспорта области, в то время как сейчас эти соревнования проходят по частной инициативе.
Кроме того, для закрепления спортивного объекта и защиты от рубок территория трассы должна быть взята в аренду организацией, которую могут создать инициаторы соревнований. В то же время, людям, которым были выделены подпадающие под маршрут трассы участки для разработки древесины для собственных нужд, должна быть предоставлена альтернатива, резюмировал С. Апанович.
Член оргкомитета Большого альпинистского марафона Артем Детышев так прокомментировал данную ситуацию: «Начиная с прошлого года, мы объединили наши усилия с областным министерством спорта по подготовке этого мероприятия. Трасса в районе станции «Огоньки» Восточно-Сибирской железной дороги является живописным местом региона, притягивает как местных туристов, так и спортсменов-профессионалов из России и из-за рубежа. Кроме лыжного марафона БАМ Russialoppet, здесь проводятся соревнования по маунтинбайку ВелоБАМ. И в будущем трасса должна оставаться такой же красивой и по возможности нетронутой, но как минимум, ухоженной. И если кто-то из лесопользователей забывает об этом, то мы непременно напомним им, как на самом деле должно быть. Это наша обязанность, как людей, проживающих на этой территории и любящих свой родной край».
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2017-02-28 08:03:37
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