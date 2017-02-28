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В Иркутской области продолжится развитие фармацевтической отрасли

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Иркутск. Сибирские новости - В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора региона Сергея Левченко.

Глава области представил проекты развития производств компании «Фармасинтез», в том числе проект производства лекарственных субстанций в рамках программы импортозамещения. Завод располагается в Братске, производство планируется запустить в текущем году. Министр подчеркнул особую важность этих производств и пообещал оказать поддержку со стороны правительства РФ для скорейшего запуска завода «БратскХимСинтез». Министр также сказал, что российский Фонд развития промышленности продолжит поддерживать проекты «Фармасинтеза».

Кроме того, Д. Мантуров планирует приехать в Иркутск для участия в церемонии проведения первого полета самолета МС-21, который производится на Иркутском авиационном заводе. Этот проект относится к числу приоритетных и поддерживается правительством РФ.

На полях Сочинского форума также состоялись встречи С. Левченко с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным, министром транспорта РФ Максимом Соколовым, председателем Совета директоров ГК «Ренова» Виктором Вексельбергом.

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2017-02-28 08:44:54




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