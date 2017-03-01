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Замруководителя Роспотребнадзора с 1 марта назначен Дмитрий Савиных

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Иркутск. Сибирские новости - На должность заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области с 1 марта назначен Дмитрий Савиных. Соответствующий приказ подписан в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, Д. Савиных занимал должность начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании.

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2017-03-01 12:43:21




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