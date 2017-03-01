Правительство Иркутской области и муниципалитеты подвели итоги совместной работы в 2016 году

Фото: Иванна Обухович

Иркутск. Сибирские новости - Итоги совместной работы правительства Иркутской области и муниципальных образований в 2016 году подведены на совещании с заместителями мэров по социальным вопросам, которое прошло под руководством заместителя председателя правительства Иркутской области Валентины Вобликовой. В нем приняли участие представители всех органов исполнительной власти социального блока, депутаты регионального парламента и Уполномоченный по правам ребенка.



«Решение глобальных задач, стоящих в социальной сфере, невозможно без консолидации властей всех уровней, без полной согласованности действий государственных органов власти и муниципалитетов. Вы работаете в той сфере, которая напрямую влияет на людей, на социальное, демографическое развитие общества», - сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на В. Вобликову.



Зампред выразила признательность заместителям глав муниципальных образований Иркутской области по социальным вопросам за совместную плодотворную работу с органами исполнительной власти региона, отметив проведенную на достаточно высоком уровне летнюю оздоровительную кампанию 2016 года, работу по профилактике социального сиротства, низкие показатели детской смертности в области.



Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, в 2016 году сделан ряд шагов по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. В частности, основными направлениями деятельности в сфере опеки и попечительства стали выявление детей, оставшихся без попечения родителей и устройство их в семьи.



Пересмотр подходов к вопросу профилактики социального сиротства позволил снизить число вновь выявленных детей, оставшихся без попечения родителей на 19% - с 2,231 тыс. ребенка до 1,815 тыс. детей. Благодаря активной работе по жизнеустройству таких детей только 15% из них помещены в государственные учреждения, остальные обрели семью. Проведенная профилактическая деятельность позволила также добиться и снижения количества новорожденных детей, оставленных матерями в роддомах.



Министр заметил, что активная работа по жизнеустройству детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан будет продолжена, и призвал муниципалитеты повысить уровень профилактической работы с семьями группы риска с целью сохранения для ребенка кровной семьи.



Также на совещании отметили, что в этом году начинают действовать изменения федерального законодательства по организации отдыха и оздоровления детей. Каждой территории необходимо разработать и утвердить постановлением главы муниципального образования порядок организации отдыха и оздоровления детей. С текущего года служба Роспотребнадзора не дает заключений по заезду детей. Решение по открытию лагеря принимается большинством голосов членов муниципальной комиссии по приемке лагерей.



В 2017 году на 28,3 млн руб. увеличен объем финансирования детской оздоровительной кампании из средств областного бюджета, он составил 623,4 млн руб., из них 4,5 млн руб. предусмотрено на увеличение стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей.



Общая сумма средств, предусмотренных на финансирование детской оздоровительной кампании 2017 года, за счет всех источников финансирования составляет 817,6 млн руб. В 2017 году по результатам конкурсного отбора муниципальные образования получат возможность улучшить материально-техническую базу 14 оздоровительных лагерей.



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2017-03-01 12:45:10