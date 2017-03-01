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В Черемхово умерла 7-летняя девочка, выпав из окна

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» проводят проверку по факту смерти ребенка после падения из окна третьего этажа. Инцидент произошел сегодня днем в Черемхово.

По предварительной информации 7-летняя девочка незадолго до трагедии находилась в доме одна. Семья, в которой она воспитывалась, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

«В настоящее время сотрудники ОВД устанавливают все обстоятельства случившего, в том числе роль родителей погибшей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Как отмечают сотрудники полиции, это уже второй случай выпадения ребенка из окна в течение недели и четвертый с начала года. Ранее, 27 февраля в Усть-Куте трехлетняя девочка получила различные травмы при падении с четвертого этажа.

Сразу после этого происшествия полиция Иркутской области обратилась к родителям и законным представителями несовершеннолетних с просьбой обеспечить безопасность своих детей путем соблюдения ряда несложных правил:

- ни в коем случае не оставлять ребенка наедине с открытым окном;
- снабдить оконные ручки специальными замками;
- разъяснить опасность москитной сетки.

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2017-03-01 14:18:31




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