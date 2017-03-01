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Иркутская область входит в первую десятку регионов России для внутреннего туризма весной

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Иркутск. Сибирские новости - Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил российские регионы, самые популярные для путешествий и отдыха весной 2017 года. Рейтинг составлен по данным броней гостиниц, апартаментов и хостелов для проживания с 1 марта по 31 мая 2017 года.

Иркутская область занимает седьмое место по числу броней отелей, сделанных на весну 2017 года. Самыми популярными у туристов являются Иркутск и поселки на берегу озера Байкал.

В целом ТОП-10 регионов России, самых популярных у туристов весной этого года, составляют Московская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Татарстан, Калининградская, Ярославская, Владимирская, Иркутская, Астраханская и Ленинградская области.

По данным агентства ТурСтат, в 2017 году рост внутреннего туризма в России составит 10%.

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2017-03-01 15:24:44




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