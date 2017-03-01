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В Иркутске от снега ежедневно чистится до 130 крыш

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Иркутск. Сибирские новости - По данным трех крупнейших управляющих компаний Иркутска, большинство крыш города к 1 марта уже очищены от снега и льда. В этом году из-за аномально теплой погоды сброс снега с крыш начался в первых числах февраля.

При этом крупнейшие управляющие компании принимают не менее 40 жалоб жителей на снег и сосульки. Например, сброс снега с домов со скатными крышами приходится проделывать 4 - 5 раз: после каждого снегопада и оттепели. Плоские крыши многоэтажных домов оборудованы водостоками, в которые сливается вода после таяния снега. По заявкам жителей в управляющую компанию промышленные альпинисты вместе с крышей очищают козырьки балконов, сообщает пресс-служба СРО «Содружество ЖКХ».

Там, где работы уже проведены, ежедневно организуются рейды для осмотра крыш многоквартирных домов. Например, в Ново-Ленино в результате этих рейдов были выявлены случаи парковки автомобилей под козырьками балконов, на которых скапливался снег. В одном случае после предписания, выданного жильцам квартиры, снег с козырька балкона не был очищен и упал на припаркованный у отмостки дома автомобиль.

«Из-за резких перепадов температуры, а сейчас ночью бывает до минус 20 градусов, а днем - выше нуля, снег на козырьках и крышах становится опасным. В Ленинском округе снег не был своевременно удален с козырька балкона дома по улице Розы Люксембург и упал на автомобиль, припаркованный вплотную к стене. Жильцы квартиры могли бы сделать заявку, и подрядная организация очистила бы козырек совершенно бесплатно. Но теперь вопросы, связанные с незаконной парковкой этого автомобиля и собственностью козырька балкона будут решаться в суде», - прокомментировала заместитель генерального директора по техническим вопросам ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» Яна Фролова.

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2017-03-01 15:51:24




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