В Иркутске к 8 марта вырастили около 80 тысяч цветов
Иркутск. Сибирские новости - Около 80 тысяч луковичных цветов вырастили в Иркутске на муниципальном предприятии «Горзеленхоз» к Международному женскому дню. В этом году агрономы подготовили для иркутян новые сорта тюльпанов, нарциссы, а также горшечные цветы - гиацинты и крокусы. При этом, как отметили на предприятии, цены сохранены на уровне прошлого года.
"К празднику агрономы вырастили около 30 сортов тюльпанов, два сорта новые - «Розовый лёд» и «Лимонный лёд». Также цветы отличаются по расцветке, начиная от снежно-белого, заканчивая кроваво-красным. Кроме того, есть различия по форме бутона, например у некоторых он заостренный, как у «Барселоны», а может быть овальным или лилиевидным, как у «Парада» или «Баллады», - пояснила мастер участка агрокомплекса «Горзеленхоз» Лариса Костиш.
На муниципальном предприятии «Горзеленхоз» представлен широкий ассортимент горшечных культур, выращенных в теплицах комплекса, а также свежесрезанные цветы: розы, хризантемы, нарциссы, гвоздики, альстромерии и другие. Кроме того, на предприятии работают флористы, которые могут составить букет или цветочную композицию.
МУПЭП «Горзеленхоз» принимает заказы на цветы к 8 марта (тюльпаны оптом и в розницу). Более подробную информацию можно получить на сайте www.горзеленхоз38.рф или по тел.: 54-71-21.
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2017-03-01 16:13:44