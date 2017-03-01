Суд поместил под домашний арест Олега Геевского, задержанного по делу о землях ИрГАУ

05:08 - Иркутск. Сибирские новости - Кировский районный суд Иркутска избрал меру пресечения предпринимателю Олегу …

Серию весенних концертов подготовила Иркутская филармония

04:49 - Иркутск. Сибирские новости - Серию весенних концертов подготовила Иркутская областная филармония. В Концертном …

Более 500 км линейной части газопровода "Сила Сибири" построено к концу февраля

04:27 - Москва. Сибирские новости - Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил работу компании по реализации …

В Братске пройдет заключительный этап соревнований по зимнему дрифту на Кубок «WinterDRIFT 2017»

04:16 - Братск. Сибирские новости - На льду Братского водохранилища 4 марта пройдет заключительный третий этап …

Росприроднадзор принимает информацию по экоситуации в Братске

16:22 - Иркутск. Сибирские новости - "Горячая линия" регионального Росприроднадзора по вопросам экологической …

В Иркутске к 8 марта вырастили около 80 тысяч цветов

16:13 - Иркутск. Сибирские новости - Около 80 тысяч луковичных цветов вырастили в Иркутске на муниципальном предприятии …

В Иркутске от снега ежедневно чистится до 130 крыш

15:51 - Иркутск. Сибирские новости - По данным трех крупнейших управляющих компаний Иркутска, большинство крыш …

Иркутская область входит в первую десятку регионов России для внутреннего туризма весной

15:24 - Иркутск. Сибирские новости - Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил российские регионы, самые популярные …

В Черемхово умерла 7-летняя девочка, выпав из окна

14:18 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» …

Правительство Иркутской области и муниципалитеты подвели итоги совместной работы в 2016 году

12:45 - Иркутск. Сибирские новости - Итоги совместной работы правительства Иркутской области и муниципальных …