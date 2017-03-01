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Росприроднадзор принимает информацию по экоситуации в Братске

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Иркутск. Сибирские новости - "Горячая линия" регионального Росприроднадзора по вопросам экологической ситуации в Братске начала работу 1 марта. С ее помощью планируется провести дополнительный мониторинг экологической обстановки в городе в ходе подготовки к научно-практической конференции «Охрана окружающей среды на современном этапе». Мероприятие пройдет в Братске 30 марта в рамках Года экологии.

Горячая линия будет работать до 23 марта включительно с 8:00 до 16:00 по телефонному номеру: (3952) 33-52-89.

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2017-03-01 16:22:08




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