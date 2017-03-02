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Суд поместил под домашний арест Олега Геевского, задержанного по делу о землях ИрГАУ
05:08 - Иркутск. Сибирские новости - Кировский районный суд Иркутска избрал меру пресечения предпринимателю Олегу …
Серию весенних концертов подготовила Иркутская филармония
04:49 - Иркутск. Сибирские новости - Серию весенних концертов подготовила Иркутская областная филармония. В Концертном …
Более 500 км линейной части газопровода "Сила Сибири" построено к концу февраля
04:27 - Москва. Сибирские новости - Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил работу компании по реализации …
В Братске пройдет заключительный этап соревнований по зимнему дрифту на Кубок «WinterDRIFT 2017»
04:16 - Братск. Сибирские новости - На льду Братского водохранилища 4 марта пройдет заключительный третий этап …
Росприроднадзор принимает информацию по экоситуации в Братске
16:22 - Иркутск. Сибирские новости - "Горячая линия" регионального Росприроднадзора по вопросам экологической …
В Иркутске к 8 марта вырастили около 80 тысяч цветов
16:13 - Иркутск. Сибирские новости - Около 80 тысяч луковичных цветов вырастили в Иркутске на муниципальном предприятии …
В Иркутске от снега ежедневно чистится до 130 крыш
15:51 - Иркутск. Сибирские новости - По данным трех крупнейших управляющих компаний Иркутска, большинство крыш …
Иркутская область входит в первую десятку регионов России для внутреннего туризма весной
15:24 - Иркутск. Сибирские новости - Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил российские регионы, самые популярные …
В Черемхово умерла 7-летняя девочка, выпав из окна
14:18 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» …
Правительство Иркутской области и муниципалитеты подвели итоги совместной работы в 2016 году
12:45 - Иркутск. Сибирские новости - Итоги совместной работы правительства Иркутской области и муниципальных …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер северо-западный, северо-восточный, днем в южных районах юго-восточный 5 — 10 м/с, местами порывы до 13 м/с, поземки.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter проанализировал резюме более 3 тыс. руководителей высшего звена, разместивших резюме на hh.ru в Иркутске, чтобы выяснить соотношение мужчин и женщин по профессиональным сферам.
Актуально
Масленичные гуляния пройдут в Иркутске 26 февраля. Городское народное гуляние начнется на площади у дворца спорта «Труд» в 13 часов. Об этом сообщил начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
«Ростелеком» завершил работы по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы поддержки и сопровождения образовательной деятельности организаций допобразования и работы по модернизации автоматизированной информационной системы «Контингент-Регион».
В нем приняли участие самодеятельные коллективы и исполнители не только из числа работников АО «Ангарская нефтехимическая компания» и их детей, но также неработающие в АНХК ангарчане. Всего в отборочном туре пробовали свои силы 255 человек в 45 концертных номерах.
«Ростелеком» в Сибири по итогам 2016 года заключил около 1500 контрактов с крупными корпоративными клиентами, из которых 70% на предоставление доступа в интернет, а оставшиеся – контракты на внедрение региональных и муниципальных информационных услуг. Суммарный объем сделок составил более 4 млрд рублей.