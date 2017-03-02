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В Братске пройдет заключительный этап соревнований по зимнему дрифту на Кубок «WinterDRIFT 2017»

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Братск. Сибирские новости - На льду Братского водохранилища 4 марта пройдет заключительный третий этап соревнований по зимнему дрифту на Кубок «WinterDRIFT 2017». Старт гонки в 13:00. Об этом сообщает Братская городская общественная спортивно-техническая организация «Федерация автомобильного спорта».

В соревнованиях запланировано участие более пятнадцати машин под управлением спортсменов из Братска, Иркутска, Усть-Илимска и других городов региона.

Заезды будут проводиться среди владельцев заднеприводных автомобилей, которые должны будут показать свое умение водить автомобиль в управляемом заносе. К участию в соревнованиях допускаются любые заднеприводные автомобили на гражданской резине, любая доработка резины запрещена.

"Приглашаются жители города Братска, а также гости нашего города, чтобы поболеть за спортсменов и получить хорошую порцию адреналина от накала и зрелищной борьбы на трассе", - заявил президент БГОСТО «Федерация автомобильного спорта» Алексей Бельков.

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2017-03-02 04:16:19




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