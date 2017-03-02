Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 02.03.2017, 05:09
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.38 (+0.41)
EUR 61.54 (+0.15)
10 CNY 84.86 (+0.47)
Информер праздники сегодня

Более 500 км линейной части газопровода "Сила Сибири" построено к концу февраля

Версия для печати

Москва. Сибирские новости - Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил работу компании по реализации крупнейших инвестиционных проектов. Все приоритетные проекты «Газпрома» осуществляются в соответствии с намеченными графиками.

Компания ведет масштабную работу на Востоке России в рамках реализации Восточной газовой программы. Продолжается строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», по которому газ Якутского и Иркутского центров газодобычи будет поставляться потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Строительно-монтажные работы развернуты на всем протяжении трассы первоочередного участка от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем в районе Благовещенска. К концу февраля построено более 500 км линейной части газопровода. Начато сооружение подводного перехода трансграничного участка «Силы Сибири» через реку Амур.

Продолжается обустройство Чаяндинского месторождения - базового для Якутского центра. В частности, ведутся работы на площадках установок комплексной подготовки газа и нефти. В 2016 году пробурено 40 газовых скважин.

Ссылки по теме:

2017-03-02 04:27:53




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!