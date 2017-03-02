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Серию весенних концертов подготовила Иркутская филармония

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Иркутск. Сибирские новости - Серию весенних концертов подготовила Иркутская областная филармония. В Концертном зале 3 марта прозвучат песни из репертуара Валерия Ободзинского в программе «Эти глаза напротив». Солистом выступит Александр Айдаров.

«Реквием» Э. Л. Уэббера 4 марта исполнит Губернаторский симфонический оркестр под руководством маэстро Илмара Лапиньша. Известный композитор, автор музыки к мюзиклу «Кошки» и «Призрак оперы» написал свою версию «Реквиема», которую вместе с оркестром исполнят солисты из Санкт-Петербурга и Иркутска. Кроме того, в этот же вечер будет исполнено еще одно произведение - «Полевой цветок» («Flos Сampi») Р. В. Уильямса. Солировать будет всемирно известный альтист Алексей Людевиг (Санкт-Петербург).

Хоровая студия мальчиков и юношей «Байкал-хор» Дворца детского и юношеского творчества представит 8 марта концерт «Нашим мамам посвящается!»

В Органном зале 4 марта состоится концерт органистки Олеси Ростовской (Москва). Кроме органной музыки, в программе прозвучат произведения на терменвоксе. А 7 марта в этом же зале Андрей Гедеон и Дечебал Григоруцэ представят программу «Орган плюс саксофон».

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2017-03-02 04:49:20




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