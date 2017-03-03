Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 03.03.2017, 15:51
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.41 (+0.03)
EUR 61.52 (-0.02)
10 CNY 84.87 (+0.01)
Информер праздники сегодня

В Шелехове в суд направлено уголовное дело в отношении директора завода железобетонных конструкций

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Следственный отдел по Шелеховскому району регионального СУ СКР завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Строительная компания Восточно-Сибирского завода железобетонных конструкций». Она обвиняется в невыплате свыше двух месяцев заработной платы сотрудникам.

По версии следствия, в период с декабря 2015 года по сентябрь 2016 года директор организации не выплатила заработную плату и иные установленные законом выплаты 6 работникам организации на общую сумму 167 тыс. руб., имея при этом реальную возможность ее выплатить. В ходе предварительного расследования задолженность перед работниками была погашена в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ссылки по теме:

2017-03-03 11:14:11




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!