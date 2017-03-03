Сергей Левченко дал поручение решить вопрос с ремонтом Братской детской больницы
Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках рабочей поездки в Братск дал поручение решить вопрос с ремонтом городской детской больницы. Посещение учреждения было незапланированным, но глава региона решил лично осмотреть, где проходят лечение маленькие братчане. Губернатор осмотрел здание, которое находится в неудовлетворительном состоянии и экстренно нуждается в капитальном ремонте.
Как пояснила главный врач ОГБУЗ «Братская детская городская больница» Галина Андреева, включить учреждение в план капитальных ремонтов пока просто не представлялось возможным, так как не было проектно-сметной документации и положительного заключения госэкспертизы, без чего невозможно заложить средства на ремонт в региональный бюджет. Больница работает с 1980 года, капитальный ремонт не проводился.
В настоящее время в рамках частно-государственного партнерства Братской детской городской больнице» одним из градообразующих предприятий города ООО «Транснефть - Восток» выделено 150 млн руб. Средства будут направлены на ремонт первого этажа стационара, прилегающей поликлиники, а также на приобретение оборудования для работы регистратуры. Министерство здравоохранения Иркутской области согласовало техническое задание. В настоящее время уже переведены средства около 3 млн руб. для разработки проектно-сметной документации, отрабатываются все направления предстоящего ремонта. Строительные работы согласно плану реализации, должны начаться уже с апреля месяца 2017 года, окончание намечено на 2018 год.
"Ремонт необходимо продолжать, для нас маленькие братчане должны быть в приоритете. Сотрудничество с крупными предприятиями по поддержке объектов социальной сферы дает свои результаты. Мы постараемся сконцентрировать усилия, на том чтобы вместе с ООО «Транснефть - Восток» довести детскую больницу Братска до нормального состояния. Мы нашли оптимальное решение - средства, которые будет выделять компания, будут направлены на ремонт здания, за счет областного бюджета будет приобретаться оборудование. С точки зрения бюджетного финансирования это абсолютно правильный подход, и мы можем работать параллельно", - подчеркнул губернатор.
В рамках посещения городской больницы № 5 Братска было заявлено, что в учреждении планируется открыть отделения реабилитации второго уровня. Как пояснил министр регионального здравоохранения Олег Ярошенко, в настоящее время в учреждении в отделениях кардиологии и неврологии действуют палаты реабилитации первого уровня - реанимации пациентов при инфарктах и инсультах. Второй уровень реабилитации позволит не только возвращать людей к жизни, но и помочь им полностью восстановиться.
В целом горбольница № 5 рассчитана на 281 койку, на базе кардиологического отделения функционирует региональное первичное сосудистое отделение на 90 коек. При учреждении работает поликлиника на 850 посещений в смену. Численность прикрепленного населения 45,994 тыс. человека. Глава региона дал поручение в здании произвести полный ремонт лифтового хозяйства.
При посещении учреждений на встречах с медицинским персоналом губернатор обсудил вопросы привлечения врачебных кадров для работы в медицинские организации города Братска, закрепления их на местах.
Как сообщил мэр города Сергей Серебренников, в настоящее время в Братске врачам при оплате за жилое помещение, предоставляемое по договору найма, частично предоставляются компенсации. Кроме того, в рамках реализации подпрограммы «Жилье отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Развитие градостроительного комплекса и обеспечение населения доступным жильем» врачам предоставляются социальные выплаты для приобретения собственного жилья, всем детям врачей, а также наиболее востребованных специалистов среднего звена медицинских работников предоставляются вне очереди места в детских дошкольных учреждениях.
Но основным решением кадрового дефицита в Братске могло бы стать строительство жилого дома для медицинских работников. Глава региона порекомендовал министерству строительства, дорожного хозяйства проработать этот вопрос со строительными компаниями, работающими на территории Братска по различным жилищными программам.
Ссылки по теме:
- Сергей Левченко находится с рабочей поездкой в Братске
- Губернатор Сергей Левченко внес в Законодательное Собрание проект закона об изменениях областного бюджета
- Суд подтвердил обоснованность освобождения М. Ермаченко от должности главврача Братской детской городской больницы
- Дума Братска обратится в региональное правительство за помощью в финансировании разработки проекта капремонта Детской городской больницы
2017-03-03 11:15:42