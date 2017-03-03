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Об истории сберегательного дела в Иркутске расскажут 10 марта на «Прогулке по старому Иркутску»

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Иркутск. Сибирские новости - Об истории сберегательного дела в Иркутске расскажут 10 марта на «Прогулке по старому Иркутску». Лектором выступит директор музея истории Байкальского банка ПАО Сбербанк России Татьяна Томилова.

Государственный банк России был открыт в 1860 году, а через четыре года вышли Указы об открытии в провинциях отделений банка и при них сберегательных касс. Иркутское отделение было открыто в 1865 году. Безопасность обеспечивалась в соответствии со специальными правилами, деньги хранились в надежных денежных ящиках разных типов и размеров и в денежной кладовой. Охрана осуществлялась под командой офицера вооруженным воинским караулом из 14 человек.

В 1913 году Иркутский сберегательный отдел объединял в городе работу 25 сберкасс, а на территории Байкальского региона работала 191 сберегательная касса с общей суммой вкладов 23,5 млн руб. Средний размер вклада составлял 31,51 руб. С 1910 года сберегательные кассы стали выдавать ссуды и кредиты на развитие предприятий.
Политический, экономический и финансовый кризис России начала XX века привел в 1921 году к ликвидации сберкасс. Но уже в конце 1922 года они были воссозданы и стали самостоятельными кредитными учреждениями. Иркутская государственная трудовая сберегательная касса № 92 (объединявшая работу 103 сберкасс на территории Иркутской области) была открыта на ул. Фурье. В 1987 году сберкассы были преобразованы в Сберегательный Банк СССР.

Участники встречаются в 18:00 у здания центрального офиса Байкальского банка (ул. Нижняя Набережная, 10). При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность.

«Прогулки по старому Иркутску» - ежегодный проект, реализуемый клубом молодых ученых «Альянс». С мая по сентябрь в ходе экскурсий-прогулок все желающие знакомятся с интересными фактами из жизни представителей городской власти и простых горожан XIX - начала XX веков на улицах Иркутска. В зимне-весеннее время мероприятия проводят в закрытых публичных помещениях. К каждой экскурсии издается специальная открытка, посвященная истории города.

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2017-03-03 11:19:10




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